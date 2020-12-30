Разом з тим Європейське агентство лікарських засобів (EMA) навряд чи рекомендує до використання вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca в січні, повідомив заступник виконавчого директора організації Ноель Ватіон.

Влада Великобританії першою в світі схвалила використання вакцини від COVID-19, розробленої Оксфордським університетом спільно з фармкомпанією AstraZeneca.

Про це йдеться в заяві на сайті уряду, пише Reuters.

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"Уряд прийняв рекомендацію Управління з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) дозволити використання вакцини від COVID-19 Оксфордського університету і AstraZeneca", - заявило міністерство охорони здоров'я.

Водночас Європейське управління з лікарських засобів, швидше за все, не зможе в січні схвалити вакцину від коронавірусу, виробництва AstraZeneca. Про це повідомив заступник виконавчого директора регулятора Ноель Ватіон, передає Reuters.

"Вони навіть не подавали нам заявку", - сказав він.

За словами Ватіона, європейські регулятори отримали мало інформації про вакцину.

"Недостатньо навіть для умовної ліцензії на маркетинг. Нам потрібні додаткові дані про якість вакцини. А після цього компанія повинна подати офіційну заявку», — сказав він.

Ватіон додав, що це робить "малоймовірним" схвалення вакцини в січні.

Вакцина AstraZeneca: що відомо

AstraZeneca та інші розробники заявили, що вивчають вплив нового варіанту коронавірусу, але очікують, що їх препарати будуть ефективні проти нього.

Клінічні випробування препарату від AstraZeneca і Оксфордського університету проводилися в США, Японії, Росії, Південній Африці, Кенії та Латинській Америці. У фінальній фазі клінічних випробувань вакцина показала в середньому 70% ефективності.

Вакцина може протягом півроку зберігатися в стандартному холодильнику без сильного охолодження. Вартість препарату AstraZeneca також повинна бути нижчою, ніж у інших вакцин.

Водночас за результатами перевірки клінічної ефективності вакцин Pfizer / BioNTech має 95% ефективності, а Moderna — 94%. При цьому ці вакцини повинні зберігатися при температурі від -80 до -60 градусів Цельсія.

11 грудня AstraZeneca оголосила про намір об'єднати свою вакцину з невизнаним російським препаратом “Супутник V". У компанії заявляли, що комбінація різних вакцин потенційно може викликати більш стійку і тривалу імунну відповідь.

23 грудня компанія подала документи для реєстрації вакцини від COVID-19 у Великобританії.

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Автор: Вікторія Гордієнко