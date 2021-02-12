Регулятор лікарських засобів ЄС не бачить потреби в проведенні масштабних нових випробувань.

Євросоюз буде в швидкому режимі схвалювати для застосування будь-які модифіковані вакцини для боротьби з новими варіантами коронавірусу. Про це сказав голова команди з оцінки вакцин Європейської медичної агенції (EMA) Марко Кавалері.

Читайте такожЄвросоюз може допомогти Україні з вакцинами від коронавірусу: озвучено деталіЗа його словами, немає потреби в проведенні тривалих і масштабних клінічних випробувань, як це було з першими щепленнями від COVID-19. Оскільки оновлення препаратів для боротьби з новими штамами можна випробувати на менших групах добровольців, - пише Reuters.

"Ми працюємо над оновленими інструкціями, припускаючи, що ми не можемо просити про масштабні клінічні випробування третьої фази. Це дозволить нам зробити все швидко. Ми будемо просити про проведення менших випробувань за участі кількох сотень добровольців замість 30-40 тисяч", - пояснив він.

Кавалері пояснив, що EMA буде, перед усім, звертати увагу на дані про імунну реакцію. Виробники ліків включно з компаніями Pfizer, Moderna і AstraZeneca, перевіряють, чи захищають їхні вакцини від кількох нових штамів COVID-19, які більш заразні й швидко поширюються світом.

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Переклад: Лесь Димань