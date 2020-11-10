Добровольці, які брали участь у тестуванні вакцини Pfizer, розповіли про побічні ефекти.
Читайте такожУ BioNTech назвали ціну ефективної на 90% вакцини від COVID-19Про це повідомляє видання Mirror.
Зокрема, скаржилися на головний біль, підвищення температури, ломоту в тілі. У однієї з жінок після першого уколу з'явилися симптоми грипу, які посилилися після другого прийому ліків.
44-річний Гленн Дешилдс з Техасу порівняв побічні ефекти від вакцини з важким похміллям.
Зазначається, що тестування вакцини Pfizer проходило наосліп, тобто пацієнти не знали, чи отримують вони справжні ліки або плацебо.
У випробуваннях вакцини Pfizer і BioNTech взяли участь понад 43 500 людей в шести країнах.
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