Один з добровольців порівняв побічні ефекти від вакцини з важким похміллям.

Добровольці, які брали участь у тестуванні вакцини Pfizer, розповіли про побічні ефекти.

Читайте такожУ BioNTech назвали ціну ефективної на 90% вакцини від COVID-19Про це повідомляє видання Mirror.

Зокрема, скаржилися на головний біль, підвищення температури, ломоту в тілі. У однієї з жінок після першого уколу з'явилися симптоми грипу, які посилилися після другого прийому ліків.

44-річний Гленн Дешилдс з Техасу порівняв побічні ефекти від вакцини з важким похміллям.

Зазначається, що тестування вакцини Pfizer проходило наосліп, тобто пацієнти не знали, чи отримують вони справжні ліки або плацебо.

У випробуваннях вакцини Pfizer і BioNTech взяли участь понад 43 500 людей в шести країнах.

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Автор: УНІАН