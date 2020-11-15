Вакцина від коронавірусу, на думку її розробників, приведе до того, що вірус буде передаватися від людини до людини значно рідше.

Світ оговтається і повернеться до звичного життя після смертельної пандемії COVID-19, яка забрала життя 1,3 мільйона людей, до кінця 2021 року.

Такий прогноз дав розробник вакцини BioNTech Угур Сахін, передає BBC.

Він очікує, що подальші результати досліджень доведуть, що вакцина приведе до того, що вірус буде передаватися від людини до людини значно рідше.

"Упевнений, що передача вірусу від людини до людини буде знижена завдяки такій ефективній вакцині. Можливо, зниження буде не на 90%, а на 50%, але це також може привести до різкого скорочення темпів поширення", - сказав Сахін.

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Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

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Автор: Денис Прядко