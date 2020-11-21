Американська компанія Pfizer і німецька BioNTech подали в управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) запит на екстрене використання в США їхньої вакцини від коронавірусу.
Читайте такожNewsweek: у Pfizer пояснили, коли вакцина компанії від COVID-19 стане доступноюЕкстрене використання передбачає початок застосування препарату до завершення всіх перевірок його впливу на організм.
"Pfizer і BioNTech передали запит на екстрене використання нашої вакцини від COVID-19 в FDA", - повідомляє Pfizer в Twitter. Розгляд запиту може зайняти кілька тижнів, передає kommersant.
Вакцина від коронавірусу
- Раніше BioNTech і Pfizer повідомили, що ефективність їхньої вакцини оцінюється в 95%. Зазначалося, що ефективність вакцини однакова для будь-якого віку, раси і національності.
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