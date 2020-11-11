Тестування вакцини пройде в 25 медичних центрах по всій Індії серед 26 тис. добровольців.

В Індії почалася третя, заключна фаза клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу під назвою Covaxin.

Читайте такожТроє російських медиків заразилися коронавірусом після " вакцинації"Препарат розробила компанія Bharat Biotech у співпраці з індійською Радою з медичних досліджень (ICMR), повідомляє kommersant з посиланням на телеканал NDTV. Першим добровольцем на випробуваннях став ректор алігархського мусульманського університету (АМУ) Тарік Мансур.

Тестування вакцини пройде в 25 медичних центрах по всій Індії серед 26 тис. добровольців. Учасникам тестів сплатять дорожні витрати, передбачені й інші пільги. Вакцину Covaxin схвалили після успішного завершення перших двох фаз випробувань, в яких брали участь близько 800 чоловік.

"Я зголосився стати добровольцем для фази III випробування вакцини Covaxin проти COVID-19, це дослідження, яке проводить АМУ у співпраці з ICMR і Bharat Biotech, спрямоване на оцінку безпеки та ефективності цієї вакцини»,— написав Мансур в Twitter. Він також закликав громадян добровільно зареєструватися, щоб взяти участь у "новаторському дослідженні для розробки кращих методів і варіантів лікування".

В Індії йдуть випробування ще двох вакцин: Covishield (розробка Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZeneca) і ZyCoV-D (розробка індійської фармацевтичної компанії Zydus Cadila).

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Автор: УНІАН