На сьогодні чотири вакцини знаходяться на фінальній стадії розробки.

Директор Управління Всесвітньої організації охорони здоров'я по східному Середземномор'ю Ахмед аль-Мандарі заявив, що ще жодна вакцина від коронавірусу не пройшла остаточну реєстрацію. На фінальній стадії розробки знаходяться чотири вакцини.

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Про це представник ВООЗ заявив в ході онлайн-брифінгу, пише РБК-Україна.

"Чотири вакцини знаходяться на фінальній стадії розробки, але остаточно не зареєстрована жодна з них", - зазначив аль-Мандарі.

Варто зазначити, вакцину AZD1222 від AstraZeneca розробляє група молекулярних біологів і медиків з Національного інституту здоров'я США і Оксфордського університету. Вона заснована на аденовірусі шимпанзе, безпечному для людини патогені, здатному проникати в клітини людей, але не розмножуватися в них.

А вакцина від COVID-19 американо-німецького виробництва від компаній Pfizer і BioNTech демонструє ефективність понад 90% у процесі третього етапу клінічних досліджень. У випробуваннях препарату брали участь 43,5 тисячі добровольців, які раніше не хворіли на коронавірусну інфекцію. Заявка на реєстрацію вакцини в США може бути подана вже в листопаді.

Нагадаємо, головний санлікар України Віктор Ляшко зазначив, що домовленість по системі COVAX передбачає виділення безкоштовних восьми мільйонів доз для України. Понад же цієї кількості одна доза вакцини від коронавірусу для України може коштувати сім доларів.

Україна увійшла до переліку країн, яким запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19, коли вона з'явиться. На її закупівлі в бюджеті-2021 був передбачений мільярд гривень.

Вакцина від коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН