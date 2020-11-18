Компанія завершила третій етап випробування. Тепер вакцину мають зареєструвати у США і Європі.

Американська Pfizer, що розробляє вакцину від коронавірусу спільно з німецькою BionTech, після отримання нових даних оголосила про 95% її ефективності - замість 90%, як повідомляли спочатку. Спершу повідомлялося про 90% ефективності вакцини - після того, коли захворіли 94 з учасників випробувань.

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Компанії Pfizer і BioNTech завершили третій клінічний етап випробування вакцини проти коронавірусу та заявили про її успішність на 95%.

Про це йдеться в прес-релізі Pfizer Inc, пише Громадське.

Третя фаза випробувань розпочалася 27 липня й наразі у тестуванні взяла участь 43 661 людина: частина з них отримала вакцину, а інша частина — плацебо. Станом на 13 листопада 41 тисяча учасників отримала другу дозу вакцини.

За час випробування COVID-19 виявили в 170 учасників, 162 з них отримали плацебо і 8 — вакцину. Зважаючи на це, у компанії заявляють, що їхня вакцина проти коронавірусу ефективна на 95% через 28 днів після введення першої дози.

Також у компанії заявили, що вакцина була ефективна в різних вікових, статевих, расових та етнічних групах. Наприклад, у літніх людей від 65 років ефективність становила понад 94%.

В учасників майже не було побічних ефектів на препарат: у 3,8% добровольців з'являлася втома, а у 2% — головний біль.

Результат у 95% є обнадійливим. Наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я казала про необхідність створення вакцини з ефективністю понад 50%, щоби розпочати вакцинацію населення. Тепер розробники найближчим часом планують зареєструвати вакцину в США та Європі.

Pfizer та BioNTech вже заявляли, що готуються у 2020 році виробити 50 млн доз вакцини, та до 1,3 млрд доз у 2021 році.

Pfizer та BioNTech - одні з низки розробників майбутньої вакцини проти коронавірусу. Єврокомісія вже попередньо законтрактувала у них 200 млн доз для країн ЄС. Також компанії мають контракт із США, Британією, Канадою та Японією.

Головним недоліком цієї вакцини є те, що препарат від Pfizer і BioNTech потребує зберігання при наднизьких температурах - мінус 70 градусів за Цельсієм. Компанії запевняють, що розробили спеціальні контейнери із сухим льодом для підтримки необхідної температури впродовж 15 днів. Проте лікарі у США скаржилися, що такі умови можуть ускладнити транспортування та зберігання вакцини.

За температури -70 градусів Цельсія препарат можна буде зберігати до 6 місяців, а за температури 2-8 градусів — до 5 днів.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН