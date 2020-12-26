Першої партії препарату Pfizer достатньо для вакцинації 4875 осіб.

Угорщина почала вакцинацію від коронавірусу в суботу, 26 грудня. Країна-член Євросоюзу запустила процес на день раніше інших держав ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте такожТуреччина домовилася про закупку вакцини Pfizer і BioNTechУгорщина в суботу, 26 грудня, почала прищеплювати медиків, які працюють з хворими на COVID-19 в Будапешті. Першої партії препарату Pfizer достатньо для вакцинації 4875 осіб.

Першою, кому зробили укол, була Адрієнна Кертес, лікар центральної лікарні Дель-Пешта.

Угорщина повідомила про 315 362 випадки захворювання COVID -19 з 8951 смертельним результатом. Більше 6000 людей все ще перебувають у лікарнях з COVID-19.

Угорська вакцинація почалася за день до того, як інші країни, включаючи Францію, Німеччину, Італію, Австрію, Португалію та Іспанію, планують почати масову вакцинацію.

Нагадаємо, 27 грудня стартує вакцинація від коронавірусу в країнах Євросоюзу. В суботу повідомлялося, що препарат Pfizer був доставлений вже у всі країни ЄС.

Вакцинація в Євросоюзі триватиме три дні з 27 по 29 грудня. При цьому Брюсселю вдалося знизити ціну на вакцину до 15,5 євро за дозу, що дешевше тієї ціни, за якою вакцину Pfizer закупили США.

Також у ЄС впевнені, що вакцини за домовленостями вистачить для щеплення всіх громадян країн-членів організації.

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Автор: УНІАН