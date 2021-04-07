Чиновники радять за можливості для обирати іншу вакцину для молодих людей, однак, але ті, хто вже отримали першу дозу, можуть спокійно прийняти й другу.

Британській Об'єднаний комітет з вакцинації й імунізації (JCVI) радить не робити щеплення людям до 30 років за допомогою вакцини від компанії AstraZeneca. Свою пораду чиновники пояснили дуже рідкісною побічною дією, через яку в мозку можуть утворитися кров'яні згустки.

Голова JCVI Вей Шен Лім пояснив, що спираючись на доступні дані й докази, комітет радить за можливості пропонувати дорослим до 30 років альтернативні вакцини, - пише Reuters. Він звернув увагу на те, що молодші люди менше ризикують потрапити у лікарню через COVID-19. Тож розрахунок ризику-вигоди для такої категорії населення свідчить, що краще обрати інші препарати для імунізації.

"Ми не радимо зупинити вакцинацію когось у якійсь віковій групі. Ми лише радимо віддати перевагу одній вакцині замість іншої для конкретної вікової групи, виходячи з заходів найвищої обережності, а не тому, що у нас є серйозні занепокоєння щодо безпеки", - сказав Лім.

Читайте такожЖителі Німеччини, які вакцинуються від COVID-19, отримають привілеїВін додав, що люди повинні отримати другу дозу вакцини AstraZeneca, якщо вони вже отримали одну. Рекомендації з'явилися після того, як британське Агентство з регулювання лікарських засобів і продуктів охорони здоров'я (NHRA) виявило можливий зв'язок між вакциною від коронавірусу і рідкісним утворенням кров'яних згустків у мозку.

Виконавчий директор AstraZeneca Джун Рейн сказала, що вигоди від вакцини переважають над ризиками для переважної більшості людей. Такий же висновок зробив і Європейська агенція з питань медикаментів у вівторок.

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Переклад: Лесь Димань