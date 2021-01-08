Країни з низьким та середнім рівнем доходу досі не отримають вакцини від COVID-19.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адганом Гебреєсус заявляє, що багаті країни скуповують більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Гебреєсус заявив, що існує "явна проблема", що країни з низьким та середнім рівнем доходу досі не отримали вакцини від COVID-19.

"Багаті країни мають більшу частину постачань", - наголосив Гебреєсус.

Він наполегливо закликає країни та виробників припинити укладати двосторонні угоди з постачання вакцин, що завдає шкоди глобальній ініціативі COVAX з розподілу вакцин.

До цього часу багаті країни, і зокрема Велика Британія, країни-члени Європейського Союзу, США, Швейцарія та Ізраїль перебувають на початку черги з отримання вакцин від таких компаній як Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

Вакцини від Pfizer і Moderna: що про них відомо?

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Автор: Віталій Саєнко