Компанія Pfizer направить перші партії вакцин на зберігання до штатів Мічиган та Вісконсін, а також до Бельгії та Німеччини.

Американська авіакомпанія United Airlines почала доставляти чартерними літаками вакцину від коронавірусу компанії Pfizer.

Як пише видання Daily Mail, про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

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Зазначається, що доставка літаками необхідна для швидкого розповсюдження вакцини по світу у разі, якщо препарат буде схвалений органами регулювання.

Повідомляється, що компанія Pfizer планує зберігати перші партії вакцин на складах у штатах Мічиган та Вісконсін, а також у Бельгії та Німеччині, куди вони будуть доставлені чартерами.

"Pfizer також планує десятки вантажних рейсів і сотні доставок на вантажівках щодня, щойно влада країн надасть погодження", - йдеться в повідомленні.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

9 листопада розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer під час третьої фази випробувань вакцини від коронавірсу домоглися найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

17 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада очікує на отримання близько 8 млн доз вакцин від COVID-19 вже в другому кварталі 2021 року.

Шмигаль зазначив, що Міністерство охорони здоров’я постійно веде переговори зі світовими компаніями щодо закупівлі партій вакцин. За його словами, серед цих компаній є Pfizer і Moderna, які заявили про успішні випробування своїх вакцин.

З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіла 709701 людина, померли 12093. Учора було виявлено 16294 нових хворих.

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Автор: Ганна Нагорна