Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що відсвяткувати Новий рік на Таймс-сквер зможуть лише вакциновані люди.
Про це пише CNBC.
За його словами, усі охочі відсвяткувати Новий Рік на площі в центральній частині Манхеттену мають показати сертифікат про повну вакцинацію.
Ті, хто не може пройти вакцинацію від COVID-19 через стан здоров'я, повинні надати негативний результат тесту на COVID, зроблений не більш як за 72 години до проведення заходу. Вони мають носити маски.
Читайте такожВ Австрії почали COVID-вакцинацію дітей від 5 років без схвалення агентства ЄСДіти молодше 5 років зможуть прийти лише з вакцинованими дорослими.
Раніше повідомлялося, що в США віднесли Україну до найвищої категорії ризику для подорожей в умовах пандемії.