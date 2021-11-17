У людей перевірятимуть сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що відсвяткувати Новий рік на Таймс-сквер зможуть лише вакциновані люди.

Про це пише CNBC.

За його словами, усі охочі відсвяткувати Новий Рік на площі в центральній частині Манхеттену мають показати сертифікат про повну вакцинацію.

Ті, хто не може пройти вакцинацію від COVID-19 через стан здоров'я, повинні надати негативний результат тесту на COVID, зроблений не більш як за 72 години до проведення заходу. Вони мають носити маски.

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Автор: Людмила Жерновська