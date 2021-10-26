Україна у понеділок покинула список країн з "високим" рівнем ризику для подорожей, дізналися журналісти.

Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) віднесли Україну до найвищої категорії ризику для подорожей в умовах пандемії, поширення і стримування коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Зокрема, 25 жовтня Україна, яка за територією є другою найбільшою країною Європи, була переміщена з "високого" рівня ризику для подорожей в умовах поширення коронавірусу (рівень 3) до найвищої категорії – "дуже високого" рівня ризику.

На минулому тижні в США до четвертої категорії віднесли місто-державу Сінгапур.

Читайте такожІзраїль планує ввести попередню перевірку туристів з України та низки інших країнУ серпні лише за один тиждень до четвертої категорії ризику було віднесено 16 різних країн і напрямків з усього світу на тлі швидкого зростання поширення випадків захворювання на мутовану версію вірусу "Дельта".

У критеріях CDC визначено, що четверта категорія ризику відповідає ситуації, коли за останні 28 днів фіксується понад 500 випадків захворювання на 100 тис. мешканців.

Наразі до "дуже високого" рівня ризику віднесені також Австрія, Багамські острови, Ботсвана, Хорватія, Греція, Ірландія, Ямайка, Мальдіви, Швейцарія, Таїланд, Туреччина та Велика Британія.

Раніше стало відомо, що влада США з листопада планує зняти обмеження на в'їзд через кордон з Мексикою та Канадою для іноземців, які були повністю вакциновані від COVID-19.

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Автор: Віталій Саєнко