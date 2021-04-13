У звіті організації наголошують, що дикі тварини є основним джерелом інфекцій для людини.

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає припинити торгівлю живими дикими тваринами на продовольчих ринках. Це допоможе запобігти поширенню нових захворювань.

У звіті ВООЗ наголошують, що дикі тварини є основним джерелом інфекцій для людини. Особливу роль в поширенні мають ссавці.

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"Тварини, особливо дикі, є джерелом більш ніж 70% всіх нових інфекційних захворювань людини, багато з яких викликаються новими вірусами. Дикі ссавці, зокрема, становлять небезпеку через виникнення нових хвороб", – заявили у ВООЗ.

ВООЗ ще вивчає кілька версія походження коронавірусу. Експерти ВООЗ вважають, що "ймовірно" або "дуже ймовірно", що передача відбулася від кажанів до людей через якусь іншу тварину.

При цьому зараження безпосередньо через кажанів оцінюється як просто "ймовірне".

Також можливий, але з низькою ймовірністю, сценарій зараження через харчові продукти.

Витоком з лабораторії назвали "вкрай малоймовірною".

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Автор: Вікторія Гордієнко