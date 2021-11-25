Вірус, як передбачається, поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Всесвітня організація охорони здоров'я скликає екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці і Ботсвані, який, як передбачається, поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Зустріч відбудеться у п'ятницю, 26 листопада, на ній буде обговорюватися так званий варіант B.1.1.529 Sars-Cov-2, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Читайте такожУ Норвегії виявили новий варіант Дельта-штаму коронавірусу

Директор Центру епідемічного реагування та інновацій в Південній Африці Туліо де Олівейра заявив, що він "стурбований" і що він обговорював новий варіант з чиновниками ВООЗ на початку цього тижня, які вирішили скликати надзвичайну нараду.

За його оцінкою, близько 90% нових випадків захворювання в південноафриканському регіоні Гаутенг, в який входить Йоганнесбург, викликані новим варіантом.

"Будь-який новий варіант, здатний ухилятися від вакцин або поширюватися швидше, ніж "Дельта", може стати серйозною проблемою на шляху виходу світу з пандемії", - заявив Олівейра.

Як повідомляв УНІАН, у Південно-Африканській Республіці виявили новий штам коронавірусу з 32 мутаціями, названий B.1.1.529. Поки вчені виявили його в невеликій кількості - близько 100 зразків - і працюють над тим, щоб зрозуміти його потенційні наслідки.

Новий штам може бути потенційно небезпечніший за всі інші варіанти, у тому числі "Дельту", вважають вчені. Південноафриканські експерти точно не знають, чи ефективні вакцини проти цього штаму.

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Автор: Лідія Селезньова