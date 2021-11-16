Наразі медики вивчають його, щоб з'ясувати, чи може він бути більш стійким до вакцинації або лікування.

У Чехії вперше зафіксували три випадки інфікування різновидом AY 4.2. штаму коронавірусу Дельта.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань наразі вивчає цей варіант вірусу, щоб з'ясувати, чи може він бути більш стійким до вакцинації або лікування, пише iDnes.

"Його частота дещо зростає в європейських країнах, наприклад у Британії. Згідно з результатами досліджень, цей різновид вірусу активніше передається, але має приблизно таку ж стійкість до антитіл, як і штам "Дельта", - йдеться в повідомленні.

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Тим часом більше занепокоєння викликає мутація E484K. Втім, цей варіант в Чехії поки не виявили.

"Чеські лабораторії секвенували в цілому 7176 зразків в рамках дельта-мутації і не знайшли варіанту E484K в жодному з них", - підтвердила керівниця Національної референтної лабораторії Гелена Іржинцова.

Дельта-штам і його варіанти, в першу чергу AY.43, складають приблизно 98% всіх випадків інфікування коронавірусом в Чехії.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у Норвегії виявили черговий варіант Дельта-штаму. За останні місяці його реєструють у багатьох регіонах країни.

У ВООЗ заявили, що навряд чи вдасться остаточно перемогти коронавірус. Там прогнозують, що він буде мутувати, як віруси грипу.

Мутація коронавірусу: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко