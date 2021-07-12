На підготовку офіційних рекомендацій пішло більше двох років, а участь у розробці документів взяли сотні експертів з усього світу.

На розробку рекомендацій пішло більше двох років \ фото REUTERS

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала відразу дві доповіді, присвячені найактуальнішому і спірному питанню генної інженерії, а саме - редагуванню ДНК людини.

На підготовку офіційних рекомендацій пішло більше двох років, а участь в розробці документів взяли сотні експертів з усього світу: не тільки вчені, а й співробітники благодійних та інших некомерційних організацій (в тому числі захищаючих права пацієнтів), релігійні лідери, представники промисловості, корінних народів різних країн.

До складу експертного комітету розробників увійшли два десятки представників наукової спільноти з усього світу.

Насамперед обидва документи декларують, що будь-які маніпуляції над генетичним матеріалом людини можуть проводитися тільки за умови дотримання трьох основних вимог: така робота повинна бути безпечною, ефективною і відповідати нормам етики.

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За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Гебреісуса, технологія редагування людського геному відкриває небачені ще можливості лікування різних захворювань, проте повною мірою їх можна буде реалізувати тільки в тому випадку, "якщо її застосування буде спрямоване на користь всього людства, а не на те, щоб ще більше посилити нерівність" в галузі охорони здоров'я.

Йдеться про те, що технологія, яка насамперед спрямована на діагностику, лікування та запобігання рідкісних генетичних захворювань, може бути використана для створення "інженерних дітей", яких заможні батьки можуть фактично програмувати на генетичному рівні ще до народження.

Робота над обома документами почалася саме після того, як в кінці 2018 року професор Хе Цзянкуй несподівано оголосив про народження в Китаї перших генетично модифікованих дітей. ДНК дівчат-близнят була відредагована відразу після зачаття, щоб зробити їх несприйнятливими до зараження ВІЛ.

Пізніше з'ясувалося, що про роботу професора Хе не було відомо нікому з його колег за межами його лабораторії, а батькам, які взяли участь в експерименті, він показав підроблений висновок комісії з етики, передає Бі-бі-сі.

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Автор: Ірина Погоріла