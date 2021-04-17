Світ наближається до найвищого рівня захворюваності за весь час пандемії.

За останні два місяці щотижневе число нових випадків COVID-19 у світі майже подвоїлося.

Як повідомляє Центр новин ООН, про це на прес-конференції в Женеві повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус.

«У всьому світі захворюваність і смертність продовжують зростати тривожними темпами. Кількість нових випадків, що реєструються щотижня, за останні два місяці майже подвоїлася. Ми наближаємося до найвищого рівня захворюваності за весь час пандемії», - сказав глава ВООЗ.

За його словами, кількість хворих на COVID-19 збільшується вже протягом семи тижнів.

Читайте такожУ ВООЗ попередили: світ наближається до максимального рівня поширення коронавірусу

Тедрос Гебреєсус зазначив, що в останні тижні вірус активізується і в країнах, де раніше кількість заражених була невеликою. У зв'язку з цим він розповів про ситуацію в Папуа-Новій Гвінеї, де до початку нинішнього року було зареєстровано менш як 900 хворих і дев'ять летальних випадків, а зараз - уже понад 9300 заразилися і 82 померли.

«Так, ці цифри можливо й не такі високі, як в інших країнах, але темпи зростання дуже різкі. У ВООЗ дуже стурбовані тим, що пандемія може набути набагато більших масштабів», - зазначив Тедрос Гебреєсус.

Також учасники прес-конференції наголосили, що коронавірус не можна порівнювати зі звичайним грипом, і вчені мають ще довго вивчати його наслідки для організму.

Тедрос Гебреєсус настійно рекомендував не послаблювати запобіжні заходи, зокрема, носити маски, дотримуватися дистанції і частіше мити руки.

Коронавірус у світі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 140 мільйонів осіб, з початку пандемії в світі від ускладнень, викликаних коронавирусною хворобою, померли майже 3 мільйони осіб.

В Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіли понад 1,9 мільйона осіб, померли понад 39,5 тисячі хворих.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва