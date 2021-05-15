Розподіл медпрепаратів у світі все ще нерівномірний, кажуть у ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає уряди заможних держав ділитися вакцинами від коронавірусу з бідними країнами, а не вакцинувати дітей.

Слова глави ВООЗ цитує BBC.

Читайте такожКоронавірус може викликати імпотенцію - науковціТедрос Аданом Гебреєсус наголосив, що розподіл препаратів у світі все ще нерівномірний. Він зазначив, що розуміє, чому держави хочуть щеплювати дітей, але додав: «Просто зараз я закликаю їх переглянути своє рішення».

«У країнах з низьким і середнім рівнем доходів запасів вакцини від коронавірусу було недостатньо для імунізації медпрацівників, а лікарні заповнені пацієнтами, які потребують негайної допомоги», – пояснив Гебреєсус.

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Автор: Яна Ставська