Лікарі пов’язали залежність підлітка від відеоігор зі смертю його родича та підвищеною тривожністю.

У світі зафіксували перший клінічний випадок госпіталізації неповнолітнього через ігрову залежність. Так, в Іспанії на 2 місяці до лікарні потрапив підліток, у якого була залежність від гри Fortnite.

Як пише UA.NEWS з посиланням на laprensalatina, хлопець настільки захопився відеогрою, що відмовлявся виходити з дому та не ішов на контакт із людьми, а потім в не хотів їхати до лікарні.

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Лікарі пов’язали залежність підлітка від відеоігор зі смертю його родича та підвищеною тривожністю.

Як повідомляв УНІАН, ще у 2018 році Всесвітня організація охорони здоров'я внесла ігрову залежність до Міжнародної класифікації хвороб.

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Автор: Вікторія Гордієнко