Регулятор рекомендував розробнику вказати тромбоз як побічну дію щеплення.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) виявив можливий зв’язок між рідкісними випадками згортання крові у венах з вакциною від коронавірусу Johnson&Johnson.

Про це повідомляє Reuters.

Регулятор рекомендував розробнику вказати тромбоз як побічну дію щеплення.

Європейський регулятор також рекомендував Johnson&Johnson й AstraZeneca додати імунну тромбоцитопенію, порушення згортання крові, що викликане помилковою атакою тромбоцитів організму, до переліку побічних ефектів з невідомою частотою.

Читайте такожУ США створили таблетки, що захищають від важкої форми COVID-19J&J відповіла, що хоча шанси зіштовхнутися з такими ефектами дуже низькі, вона прислухається до рекомендацій EMA й оновить інформацію про вакцину.

"Ми рішуче підтримуємо підвищення обізнаності про ознаки й симптоми рідкісних випадків, щоб їх можна було швидко виявити й ефективно лікувати", – цитує агентство заяву компанії.

Вакцини J&J та AstraZeneca раніше пов’язували з дуже рідкісною комбінацією згортання крові й низької кількості тромбоцитів (тромбозу з синдромом тромбоцитопенії).

Обидві вакцини розроблені на нешкідливих векторних вірусах, які інструктують клітини людини виробляти білки, які, своєю чергою, формують "щит" проти майбутнього інфікування коронавірусом.

EMA повідомило, що новий, можливо небезпечний для життя, стан згортання крові (венозна тромбоемболія) має бути вказаний на етикетці продукту J&J.

Венозна тромбоемболія зазвичай починається з утворення згустків крові у вені ноги, руки чи паху, які потім переміщаються у легені й блокують кровопостачання. Серед причин – переважно травми чи пролежні у лежачих пацієнтів. Протизаплідні пігулки й низка хронічних захворювань теж вважаються факторами ризику.

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Автор: Яна Ставська