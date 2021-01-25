Науковці наголошують, що приймати і любити своє тіло треба, але боротися з зайвими кілограмами все ж необхідно.

Науковці з Європейського університету в Мадриді провели дослідження, щоб зрозуміти, чи справді люди з зайвою вагою можуть вважатися здоровими, якщо займаються фізичною активністю.

Експерти проаналізували дані про стан здоров’я півмільйона іспанців різної статі, середній вік яких складав 42 роки, пише Buro 24/7.

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Учасників експерименту поділили на декілька груп за ваговою категорією: 42% з нормальним індексом маси тіла, 41% з надмірною вагою і 18% з ожирінням. При цьому, спеціалісти врахували фізичну активність піддослідних і стан їхньої серцево-судинної системи.

Виявилося, що фізична активність за будь-якої ваги людини може впливати на її стан здоров’я в позитивну сторону. Однак, незалежно від рівня активності, в людей з надмірною вагою загальний стан організму все одно був значно гірший, ніж в тих, у кого нормальна вага.

Отож, науковці спростували міф про те, що можна бути пухкеньким і здоровим. Це означає, що приймати і любити своє тіло треба, але боротися з зайвими кілограмами все ж необхідно.

"Наші результати спростовують уявлення про те, що фізично активний спосіб життя може повністю звести нанівець згубні наслідки надмірної ваги і ожиріння", - підсумував результати доктор Алехандро Люсія.

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Автор: УНІАН