Для того, щоб прийняти правильне для себе рішення, його необхідно роздивитися під усіма кутами та знайти всі плюси й мінуси.

Психолог Галина Волошина дала кілька порад українським переселенцям, які допоможуть вирішити, повертатися додому чи ні, якщо війна в Україні ще триває.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Психологічна підтримка".

"Війна не закінчилася, але ми вже можемо бачити тенденцію повернення українців із-за кордону додому. Комусь це рішення дається легко, а комусь навпаки – виникає багато сумнівів, тривожність, нерозуміння як бути далі. Для того, щоб прийняти правильне для себе рішення, його необхідно роздивитися під усіма кутами та знайти всі плюси й мінуси. Можна спробувати відому техніку, яка допомагає у прийнятті рішень, – квадрат Декарта", – пояснює Волошина.

Суть цієї техніки полягає в наданні відповідей всього на 4 запитання:

1. Що буде, якщо це відбудеться? (Які плюси від цього.)

2. Що буде, якщо цього не відбудеться? (Усе залишиться так, як було, плюси від неотримання бажаного.)

3. Чого НЕ буде, якщо це відбудеться? (Мінуси від одержання бажаного.)

4. Чого НЕ буде, якщо це НЕ відбудеться? (Мінуси від неотримання бажаного.) Тут будьте уважні, бо мозок захоче проігнорувати подвійне заперечення. Не допускайте цього.

Як пояснює психолог, зазвичай люди розглядають питання тільки з однієї позиції "А що буде?", а в такому випадку можна розвернути ситуацію на чотири сторони.

При цьому вона наголошує: необхідно пам'ятати також той факт, що ніхто не допоможе людині у прийнятті правильного рішення, адже тільки їй самій знати, як для неї краще.

Також психолог нааголошує, що абсолютно нормальним є те, що відчуття тривожності все ще не покидає вас, навіть якщо ви вже вирішили повертатися додом.

По-перше, це нормальне відчуття, і необхідно прийняти його.

По-друге, намагайтеся відшукати внутрішню опору, тобто ресурс (допоможуть дихальні техніки, спілкування із близькими, фізичні активності і т. д.). Також, як і з прийняттям рішення, тривожність ми можемо розібрати для себе за пунктами, проаналізувавши свої відповіді на такі запитання:

Що саме в мене викликає стан тривожності?

Те, що викликає тривожність, це реальне чи уявне?

Якщо реальне, то як буду діяти, якщо це станеться?

Надавши відповіді на всі запитання, ви наблизитеся до зваженого рішення, підсумувала психолог.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що через напад РФ на Україну українці матимуть негативні наслідки для свого психічного здоров'я.

Згідно з прогнозами МОЗ, в майбутньому психологічної підтримки потребуватиме близько 15 мільйонів українців. При цьому близько 3-4 мільйонам потрібно буде призначати медикаментозне лікування.