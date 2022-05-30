Віктор Андрусів зазначив, що всього через війну за кордон виїхали 7,6 мільйона українців

Українці, які були змушені через війну виїхати в європейські країни, масово повертаються додому. Станом на 30 травня повернулися вже 60% біженців.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у своєму Telegram-каналі.

За його словами, через повномасштабний напад Російської Федерації на Україну 7,6 мільйона українцям довелося виїхати за кордон.

"Попри ризики, що люди залишаться за кордоном, зараз ми спостерігаємо стійку тенденцію повернення українців додому. Таких вже 4,8 мільйона, тобто близько 60% всієї кількості біженців", - йдеться в повідомленні.

При цьому Андрусів вважає, що число тих, хто повертається в Україну, буде збільшуватися.

"Умови життя закордоном дуже рідко хороші. У більшості випадків доводиться винаймати дорого житло або жити в умовному спортзалі. Знайти кваліфіковану роботу теж складно, оскільки потрібно знати мову і ще й на професійному рівні. Тому не потрібно боятися, що українці не повернуться додому. Статистика конфліктів показує, що 80% повертаються після війни, з них 50% повертаються ще до завершення війни", - підсумував радник глави МВС.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти не тільки захоплювали військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й били по мирних жителях.

Вторгнення РФ в Україну призвело до того, що кількість біженців у світі вперше в історії перевищило 100 мільйонів чоловік-8 мільйонів українців переїхали в безпечніші частини країни, а ще 6 мільйонів виїхали за кордон.

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