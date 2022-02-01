Україна перебуває на 14 із 15 позицій за рівнем захворюваності в Європі.

Десять великих країн Європи, включно з Україною, ще не досягли свого піку захворюваності на COVID-19, яка продовжує зростати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"Ситуація у світі виглядає так, ніби йде стабілізація - за останній тиждень лише плюс один відсоток зростання кількості нових виявлених випадків. Але ця стабілізація розпадається на досить різну ситуацію на континентах", - зазначив він.

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За словами Ганиченка, якщо у Південній та Північній Америках, Океанії наразі фіксують початок стабілізації або її продовження, то у Європі, яка найбільше вплине на ситуацію із поширенням захворюваності в Україні, триває продовження зростання захворюваності на COVID-19.

За даними KSE, на попередньому тижні таке зростання було на 20%, однак зараз зростання захворюваності сповільнюється і становить 14%.

"Але, зважаючи на те, що кожен день ми маємо абсолютно нові рекорди, це достатньо тривожний знак. Зараз в середньому за добу у Європі виявляється 1,5 млн нових випадків захворювання на коронавірус. Це дуже і дуже велике значення", - додав експерт.

Він уточнив, що у грудні 2021 року у світі виявляли до 1 млн випадків, тоді як зараз в світі в окремі дні виявляють понад 4 млн випадків.

Ганиченко розповів, що 10 із 15 країн Європи з населенням понад 10 млн осіб, включно з Україною, ще не досягли свого піку захворювання та продовжують зростати.

"Позитивним є те, що Україна перебуває на 14 із 15 позицій за рівнем захворюваності в Європі... Проте рівень захворюваності в Україні втричі менший, ніж середній у Європі, тобто є ще потенціал для зростання", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу 31 січня зафіксовано 30 тис. 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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