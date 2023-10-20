Також фахівці розповіли, скільки чашок цього чаю можна випивати за день.

Всім відомі корисні властивості зеленого чаю, проте в загальних рисах. Також не всі знають, як часто можна його пити, щоб не було побічних ефектів.

Фахівці стверджують, що чашка зеленого чаю допомагає впоратися з тривалим запаленням в організмі, яке може стати хронічним, потенційно призводячи до проблем зі здоров'ям, таких як хвороби серця, високий кров'яний тиск, діабет і рак, пише Eatingwell.

Зелений чай багатий антиоксидантами, поліфенолами, що володіють протизапальними властивостями. Дослідження показало, що екстракт зеленого чаю знижує рівень цукру в крові, а також зменшує запалення та проникність кишечника, як у здорових людей, так і у людей з метаболічним синдромом.

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За даними Американської асоціації серця, дослідження показують, що вживання чаю разом із здоровою для серця дієтою може покращити деякі функції мозку. Було виявлено, що L-теанін, амінокислота, що міститься в зеленому чаї, допомагає поліпшити роботу мозку, зміцнюючи пам'ять і знижуючи тривожність. Одне з досліджень показало, що "люди, які приймали 100 міліграмів L-теаніну, менше помилялися при виконанні завдання на увагу, ніж учасники групи, що вживали плацебо. Вживання 50 мг кофеїну або поєднання L-теаніну та кофеїну також покращило концентрацію уваги".

Ще зелений чай може допомогти захиститися від хвороб серця, підтримуючи здоровий рівень холестерину. Дослідження також показують, що зелений чай може знизити рівень цукру в крові та допомогти запобігти діабету 2 типу. Дослідження з'ясувало, що чай уповільнює природне зниження рівня "хорошого" холестерину і може знижувати рівень "поганого" холестерину.

Зелений чай може допомогти заспокоїти симптоми шлунково-кишкових розладів і полегшити здуття живота, усуваючи накопичення газів у кишечнику. Також дослідники з'ясували, що цей напій може діяти як пребіотик і покращувати середовище товстої кишки.

Антиоксиданти, що містяться в зеленому чаї, особливо поліфеноли, допомагають захистити клітини від окисного пошкодження – фактора, який сприяє виникненню ряду хронічних захворювань і раку. Поліфеноли можуть допомогти запобігти утворенню вільних радикалів, які можуть спричинити пошкодження або загибель клітин, що в підсумку може зменшити ризик розвитку раку. У людей, які регулярно вживають зелений чай, ризик розвитку раку молочної залози на 17% нижчий, ніж у тих, хто не п'є його.

Фахівці відзначили, що для кращого прояву корисних властивостей зеленого чаю, його краще пити без цукру.

При цьому, лікарі відзначили, що людина може зіткнутися з негативними побічними ефектами, якщо споживає його занадто багато. Наприклад, вживання занадто великої кількості чаю може призвести до дефіциту заліза, оскільки напій багатий дубильними речовинами, які можуть зв'язувати залізо і перешкоджати його всмоктуванню в травному тракті. Багато людей люблять випити чашку теплого чаю після їжі, щоб поліпшити травлення. Однак зелений чай може мати протилежний ефект. Якщо ви доповнюєте їжу, багату залізом, чашкою зеленого чаю, дубильні речовини можуть перешкодити організму засвоювати його.

Важливо пам'ятати, що зелений чай має кофеїн, тому вживання занадто великої кількості може викликати такі симптоми, як неспокій, нервозність, головний біль, нудота, прискорене серцебиття або проблеми зі сном. Хоча рівень чутливості до кофеїну у всіх різний, Управління з контролю за продуктами та ліками називає 400 міліграмів на день (близько 10 чашок зеленого чаю) максимальною кількістю кофеїну, яку здорові дорослі люди можуть споживати щодня.

При цьому фахівці відзначають, що користь зеленого чаю для здоров'я може бути зведена нанівець додаванням цукру або надмірною кількістю меду.

Для більшості людей вживання зеленого чаю в помірних кількостях щодня безпечне. Безпечна доза - це від трьох до п'яти чашок на день. При цьому зелений чай найкраще пити рано вранці або в першій половині дня, щоб кофеїн не вплинув на нічний сон, а також через одну-дві години після їжі, щоб допомогти травленню.

Однак, ті, у кого дефіцит заліза, можуть обмежити або повністю уникати вживання зеленого чаю. Дубильні речовини в чаї можуть зв'язуватися з залізом і перешкоджати його засвоєнню організмом, що може погіршити цю проблему. Крім того, тим, хто уникає кофеїну, не варто пити зелений чай.

Інші новини про чай

Репортер з питань охорони здоров'я Фіона Коллінгем вирішила з'ясувати чи дійсно корисна куркума і почала пити чай з нею щодня протягом 2 тижнів. Свій експеримент Фіона почала у вересні. Мотивацією для жінки став важкий період для здоров'я - спочатку вона захворіла на COVID-19, а потім перенесла операцію з видалення ендометріозу.

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