У Києві під колесами трамваю загинула жінка

На зупинці "бульвар Ярослава Гашека" трамвай переїхав людину, повідомляє dtp.kiev.ua.

Зазначається, що на місце інциденту приїжджали медики, однак вони не могли врятувати жінку, яка постраждала.

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Своєю чергою, "Українська правда. Київ" повідомляє, що на зупинці "бульвар Ярослава Гашека" зупинилися більше 10 трамваїв у напрямку Дарницької площі. Подія сталася близько 10 ранку 30 квітня.

Згідно з інформацією, на місці працювала поліція та швидка. Станом на 10:30 рух трамваїв у напрямку Дарницької площі заблоковано.