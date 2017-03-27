У Запоріжжі загорівся трамвай із пасажирами (фоторепортаж)

У Запоріжжі згорів трамвай. Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, це сталося сьогодні на зупинці міського транспорту Базарна.

Читайте такожДо Балаклії повернулася більшість евакуйованих жителів

Інформація про загоряння у трамваї надійшла о 12.00 до Служби порятунку.

Пасажири, які знаходились всередині, вийшли самостійно до прибуття підрозділів ДСНС. Ніхто з них не постраждав.

О 12.13 рятувальники локалізували пожежу, а о 12.25 – повністю ліквідували.

Водночас, за даними ДСНС, через те, що пожежа виникла на зупинковому комплексі, вогонь заподів незначну шкоду кіоску: оплавилося пластикове облицювання та потріскались вікна.

«Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування», - зазначається в повідомленні.