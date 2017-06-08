У Києві шахрайка виманила у дружини померлого бійця АТО майже 400 тисяч гривень

Прокуратура оголосила про підозру жінці, яка шахрайським шляхом виманила у дружини померлого бійця АТО майже 400 тис. гривень.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Києва, підозрювана, працюючи в одному зі столичних банків, переконувала громадян, що зможе обміняти їхні кошти за вигідним курсом валют, проте гроші потерпілим не повертала.

Читайте такожВ Одесі заарештували чоловіка, якого підозрюють у заволодінні $3 мільйонами коштів громадян

«Однією з жертв злочину стала дружина бійця АТО, яка отримала майже 400 тис. грн у зв’язку із смертю чоловіка та передала їх шахрайці», - йдеться у повідомленні.

Загалом підозрювана заволоділа грошовими коштами громадян на суму майже 1,3 млн гривень.

Київською місцевою прокуратурою №5 зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4 ст.190 (шахрайство, вчинене у великих та особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.