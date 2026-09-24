Чоловік не відчинив двері ТЦК та проігорував повістку у поштовій скринці: що вирішив суд

Військовозобов’язаний мав повторно пройти медичний огляд, однак у визначений строк до ТЦК не прибув і не надав відповідні документи.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав законним внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформації про порушення чоловіком правил військового обліку. Йдеться про випадок, коли представники групи оповіщення не змогли вручити йому повістку особисто та залишили її у поштовій скриньці, пише "Судово-юридична газета".

Як встановив суд, 13 січня 2026 року чоловіка намагалися оповістити про необхідність з’явитися до ТЦК та СП. Однак двері ніхто не відчинив, тому повістку залишили у поштовій скриньці.

Виклик був пов’язаний із тим, що після завершення шестимісячного строку, зазначеного у свідоцтві про хворобу, в реєстрі не було інформації про стан здоров’я чоловіка. Він мав повторно пройти медичний огляд, однак у визначений у повістці строк до ТЦК не прибув і не надав документів, які б підтверджували проходження повторного огляду та визнання його непридатним до військової служби.

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При цьому суд звернув увагу на порядок вручення поштових повісток. Відповідно до встановлених правил, рекомендований лист із позначкою "Повістка ТЦК" має вручатися адресату особисто. Якщо людини немає вдома, до поштової скриньки вкладають повідомлення про надходження такого листа, а не саму повістку.

Однак у цій справі повістку доставляла не пошта, а група оповіщення. Попри те, що документ залишили у поштовій скриньці, суд дійшов висновку, що матеріали справи містять відомості про належне оповіщення чоловіка.

Суд також зазначив, що сплив строку притягнення до адміністративної відповідальності сам по собі не означає втрати ТЦК повноважень щодо застосування передбачених законом заходів впливу, необхідних для забезпечення виконання військового обов’язку.

Встановивши порушення законодавчих вимог та наявність у діях позивача складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210 та 210-1 КУпАП, суд визнав правомірними дії ТЦК. Зокрема, йшлося про заходи, пов’язані з адміністративним затриманням і доставленням до районних або міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки як особи, яка порушила вимоги статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Чоловік із таким рішенням не погодився, йдеться у статті. Він наполягав, що дії ТЦК були протиправними, оскільки законною підставою для внесення інформації до Реєстру нібито може бути лише факт притягнення до адміністративної відповідальності. На його думку, у цьому випадку такого факту не було, а внесення інформації до реєстру порушило його права.

22 червня 2026 року Третій апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні його апеляційної скарги та залишив рішення суду першої інстанції без змін. Після цього чоловік звернувся до Верховного Суду. Однак 10 серпня 2026 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у відкритті касаційного провадження.

У Верховному Суді пояснили, що справа в судах попередніх інстанцій розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження. За загальним правилом рішення у таких справах не підлягають касаційному оскарженню.

Водночас суд перевірив доводи заявника щодо можливості застосування винятків, які дозволяють касаційний перегляд, але не встановив обставин для відкриття провадження.

Коли неявка за повісткою може бути поважною

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає перелік обставин, за яких неприбуття за повісткою вважається поважним. Відповідно до частини третьої статті 22, такі причини мають бути підтверджені документами відповідних державних органів, установ або організацій.

До поважних причин належать стихійні перешкоди, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки, інші обставини, які позбавили людину можливості особисто прибути у визначені місце та строк, а також смерть близького родича або близького родича чоловіка чи дружини.

Якщо людина не може прибути за повісткою, вона повинна не пізніше трьох діб від зазначених у документі дати та часу повідомити ТЦК та СП про причини неявки. Після цього необхідно прибути до ТЦК у строк, що не перевищує семи календарних днів.

Як має вручатися повістка поштою

Порядок надсилання та вручення повісток поштою визначають Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджені постановою Кабінету Міністрів №270, зазначають автори.

Рекомендований лист із позначкою "Повістка ТЦК" має бути вручений особисто адресату. Якщо людина протягом трьох робочих днів після повідомлення поштового відділення не забирає такий лист, працівник пошти робить на відправленні позначку "Адресат відсутній за зазначеною адресою". Її засвідчують підписом працівника та відбитком поштового пристрою.

Не пізніше наступного робочого дня після цього лист повертають відправнику. Поштові відправлення з позначками "Повістка ТЦК" та "Вручити особисто" також мають вручатися безпосередньо адресату.

Якщо повідомити людину про надходження поштового відправлення телефоном або за допомогою технічних засобів неможливо, до її абонентської поштової скриньки вкладають повідомлення про надходження листа.

Мобілізація в Україні - гучні справи

Нагадаємо, ТЦК скасував аспіранту відстрочку від мобілізації, заявивши, що той нібито не відвідував заняття та не виконував індивідуальний навчальний план. Уже наступного дня чоловіка мобілізували.

Йшлося, що із жовтня 2022 року він навчався за денною формою в аспірантурі Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" за спеціальністю "Комп’ютерні науки". Навчання мало завершитися 30 вересня 2026 року, а 24 червня чоловіка доставили до ТЦК, комісія скасувала його відстрочку, посилаючись на сумніви щодо фактичного навчання. Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення ТЦК про позбавлення відстрочки та наказ про мобілізацію та наказ військової частини про зарахування чоловіка до особового складу.

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