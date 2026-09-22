ТЦК мобілізував аспіранта, бо той нібито не відвідував пари: що вирішив суд

ТЦК скасував відстрочку аспіранта через сумніви щодо його навчання, після чого чоловіка мобілізували.

ТЦК скасував аспіранту відстрочку від мобілізації, заявивши, що той нібито не відвідував заняття та не виконував індивідуальний навчальний план. Уже наступного дня чоловіка мобілізували, пише Судово-юридична газета.

Аспірант із жовтня 2022 року навчався за денною формою в аспірантурі Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" за спеціальністю "Комп’ютерні науки". Його навчання мало завершитися 30 вересня 2026 року.

24 червня 2026 року чоловіка доставили до ТЦК у Береговому. Того ж дня комісія скасувала його відстрочку, посилаючись на сумніви щодо фактичного навчання. У ТЦК заявили, що під час опитування аспірант нібито не зміг відповісти на базові запитання щодо освітньої програми, навчального плану та іспитів.

Відео дня

Водночас університет повідомив, що аспірант не мав дисциплінарних стягнень, повністю та вчасно виконував індивідуальний навчальний план і продовжував наукову роботу.

Суд дійшов висновку, що ТЦК не має повноважень самостійно перевіряти навчальний план, успішність чи відвідування занять. Для скасування відстрочки також не було доказів, що чоловік втратив статус аспіранта або іншим чином перестав мати право на відстрочку.

Суд також звернув увагу на обставини проходження військово-лікарської комісії. ТЦК не надав документів, які б підтверджували належне проведення медогляду.

У результаті Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення ТЦК про позбавлення відстрочки та наказ про мобілізацію. Також було скасовано наказ військової частини про зарахування чоловіка до особового складу.

Військову частину зобов’язали звільнити аспіранта з військової служби та виключити його зі списків особового складу.

Мобілізація в Україні - інші вироки суду

Як повідомляв УНІАН, військовослужбовець просив звільнити його зі служби через необхідність постійного догляду за батьком з інвалідністю ІІ групи, однак військова частина відмовила, посилаючись на наявність у нього сестри. Спір дійшов до апеляційного суду.

Суд визнав відмову прикордонного загону у звільненні військовослужбовця протиправною.

Вас також можуть зацікавити новини: