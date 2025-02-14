Слідство встановило, що реальними власниками цієї комерційної структури є громадяни Росії.

Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

Як зазначається у повідомленні на сайті ДБР, працівники Бюро затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP".

"У ході слідства встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, є громадяни Російської Федерації", - заявили у ДБР.

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Так, затриманому було повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Документується причетність інших підслідних Бюро суб’єктів, коло яких встановлюється.

У ДБР нагадали, що в межах розслідування діяльності цього онлайн-казино працівники Бюро та прокурори Офісу генерального прокурора у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.

"Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками Російської Федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України", - йдеться у повідомленні.

Було проведено комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили "негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино".

Крім того, було встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет ворога.

"До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО", - підкреслили в Бюро.

Саме ж онлайн-казино, як з’ясувало Бюро під час досудового розслідування, "продовжує свою діяльність на території Росії та російських вебресурсах".

У ДБР додали, що попередньо, у межах провадження на підставі зібраних доказів було повідомлено про підозри голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за фактами пособництва державі-агресору та незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, а також за фактами пособництва державі-агресору.

Також про підозри було повідомлено фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, номінальному власнику та особам, пов’язаним з його діяльністю, зокрема власнику торгової марки та доменного імені. Деякі з них перебувають у розшуку. У січні ДБР затримало номінального власника онлайн-казино "PIN-UP".

Раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу генпрокурора про передачу в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів понад 2,6 млрд грн, арештованих на рахунках цього онлайн-казино, пов’язаного з представниками держави-агресора.

Також зауважується, що розпорядженням Кабінету міністрів України від 5 листопада №1088-р було погоджено придбання АРМА коштом цих грошей облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" у сумі 2 млрд грн, що вже працюють для підтримки нашої обороноздатності та економіки.

Інші новини, які стосуються онлайн-казино в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше було затримано голову КРАІЛ Івана Рудого, якого підозрюють у сприянні діяльності російських онлайн-казино в Україні. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Згодом президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію КРАІЛ. Тепер замість КРАІЛ до 1 квітня має бути створений новий уповноважений орган без колегіального статусу.

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