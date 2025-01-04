Такий законопроєкт містить також обмеження щодо азартних ігор в Україні.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Про це йдеться на сайті Верховної Ради України у картці законопроєкту № 9256-д.

Тепер замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 рік має бути створений новий уповноважений орган без колегіального статусу. Крім того, мають обрати міністерство, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Також законопроєкт містить обмеження азартних ігор в Україні, а саме:

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визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі інтернет);

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

У документі також забороняється рекламувати азартні ігри. Винятками може бути реклама на телебаченні та радіо у нічний час, а у медіа для людей старше 21 року, на платформах та пошукових ресурсах із цільовою аудиторією віком від 21 року.

Крім того, у рекламі забороняється брати участь військовим, волонтерам та відомим людям, а також використовувати тематику, яка пов'язана з війною.

Ліквідація КРАІЛ - що відомо

Як писав УНІАН, на початку грудня 2024 року Верховна Рада підтримала посилення контролю за гральним бізнесом, що передбачає заборону реклами азартних ігор. Зокрема згідно із законопроєктом, буде ліквідовано КРАІЛ і створено замість нього новий орган.

Також повідомлялось, що було затримано голову КРАІЛ Івана Рудого, якого підозрюють у сприянні діяльності російських онлайн-казино в Україні.

Пізніше стало відомо, що суд обрав запобіжний захід голові КРАІЛ у вигляді тримання під вартою без права на заставу. У коментарі для журналістів Рудий заявив, що звинувачення проти нього сфабриковані.

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