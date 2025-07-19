Попередньо, в момент скоєння ДТП вона була тверезою, але відволіклася, бо впустила телефон та нахилилася його підняти.

У суботу, 19 липня, на вулиці Саксаганського у столиці Mercedes вїхав на літну терасу кафе, де відпочивали люди. Одна жінка отримала серйозні поранення, її госпіталізували. Водійка відволіклася та не впоралася з керування. Про це повідомила поліція Києва.

В поліції уточнили, що близько 19.25 позашляховик виїхав з проїзної частини на тротуар, де стояли столи літнього кафе. Водійка сказала, що це сталося в момент, коли вона піднімала мобільний телефон.

"Кермувальниця авто попередньо твереза. Вона пояснила, що під час руху на підлогу впав мобільний телефон, який вона намагалась підняти, втративши керування", - повідомили в поліції.

Відео дня

Автомобіль травмував одну з відвідувачок кафе – 28-річну дівчину. З тілесними ушкодженнями її відвезли до лікарні. Судячи з відео, які знімали очевидці події, дівчина отримала серйозну травму руки. Першу допомоги їй надали лікарі швидкої.

Слідчі та оперативники продовжують працювати на місці події. Наразі в поліції не уточнили, як кваліфікуватимуть дії жінки, що була за кермом Mercedes.

ДТП зі швидкою у Дніпрі

Нагадаємо, що зранку 19 липня у Дніпрі автомобіль швидкої вїхав у стовп. Один з медиків загинув, ще один медпрацівників та водій зазнали тілесних ушкоджень. Обставини аварії встановлюються.

Вас також можуть зацікавити новини: