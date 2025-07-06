Постраждалих українців госпіталізовано до місцевих лікарень.

В Угорщині український автобус зазнав дорожньо-транспортної пригоди. На борту перебувало 17 неповнолітніх українців. Двох з них тяжко травмовано. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зокрема, за повідомленням консульського відділу Посольства України в Угорщині 6 липня між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар сталася ДТП за участі пасажирського автобуса української реєстрації.

Дипломати посольства України одразу виїхали на місце пригоди.

Відео дня

"Внаслідок аварії 19 осіб постраждали, із них 17 осіб неповнолітні громадяни України. Щонайменше двоє неповнолітніх громадян отримали тяжкі травми. Постраждалих госпіталізовано до місцевих лікарень", - відзначили в МЗС.

Водночас решті 49 пасажирам наразі забезпечено тимчасове розташування та сніданок.

Посольство України в Угорщині перебуває на постійному контакті з компетентними органами Угорщини та медичними закладами, до яких госпіталізували громадян України. Справа перебуває на особливому контролі установи.

ДТП з українцями за кордоном - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Румунії в ніч проти 30 червня поблизу міста Бакеу автобус з 60 українцями потрапив в аварію. Він рухався за маршрутом Україна - Болгарія. Також в ДТП постраждав мікроавтобус з румунською реєстрацією (в транспортному засобі перебувало 5 громадян Румунії).

Внаслідок зіткнення одна особа загинула (громадянка Румунії), троє - отримали поранення різного ступеня тяжкості (одна громадянка України та двоє громадян Румунії).

Також стало відомо, що 4 липня під Берліном перекинувся автобус, на борту перебували 54 пасажири, включно з громадянами України. Загалом 31 людина дістала травми, з них 25 - легкі, а ще шестеро - важкі. Зазначалося, що на місці ДТП працювали рятувальники, вертольоти і поліція. Автобус підняли за допомогою двох кранів. Причини події наразі з'ясовуються.

Вас також можуть зацікавити новини: