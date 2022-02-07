У породіллі були стрімкі пологи. Медики викликали підмогу.

Жителька одного із сіл у Пустомитівському районі народила унікальну двійню. У жінки були швидкі пологи, тому одна дитина народилася вдома, а інша з’явилася на світ у пологовому.

Про це повідомив Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Фельдшерка з медицини невідкладних станів Леся Нікула не очікувала, що її робоча зміна закінчиться екстремальними пологами.

Дорогою на виклик фельдшерка зателефонувала родичам породіллі, аби ті підготували усі документи та інші речі, однак відповідь її здивувала.

"Напевно, вже запізно. Здається, буде народжувати вдома", - сказали родичі породіллі.

Медикиня пригадала, що буквально "влетіла" у помешкання жінки та побачила, що дитина майже народилася. Разом з допомогою новоспеченої бабусі дівчинка успішно народилася, але фельдшерка тоді ще не знала, що родина очікує двійню.

"Я дитинку взяла, провела первинний туалет, обрізала й обробила пуповину. Кажу: "Маємо гарну здорову дівчинку. Дивіться, яка красуня". А бабуся каже: "Ще має бути хлопчик", - пригадує фельдшерка.

Нікула викликала підмогу. Породіллю везли у пологовий одним автомобілем, а новонароджену дівчинку разом з медиками – іншим.

"Ось так-от кортежем, під завивання сирен, на швидкості приблизно 150 кілометрів за годину ми примчали у перинатальний центр", – сказала Нікула.

За словами медиків, дівчинка народилась швидко, адже була першою, а хлопчик був у сідничному положенні, тому народився у пологовому будинку.

Ба більше, день народження двійнята святкуватимуть у різні дні. Дівчинка народилася одного числа, а її братик – наступної доби.

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