За даними джерел, він також був ініціатором засідки і вбивства у 2015 році Олексія Мозгового, лідера угруповання "Призрак"

Убитий у Києві полковник СБУ Іван Вороніч провів безліч операцій, кожна з яких могла зробити його ціллю російської розвідки. Зокрема, він був одним із "координаторів" підриву газопроводу "Північний потік", пише газета The Times із посиланням на свої джерела.

Як розповіли виданню джерела і колеги Вороніча, він був "спокійною і тихою людиною, яка підтримувала себе у відмінній фізичній формі". Він часто добровільно вирушав на небезпечні завдання. Зокрема, за даними джерел у розвідці, Вороніч вступив до елітного спецпідрозділу СБУ "Альфа" і брав участь в операціях у тилу ворога в Курській області.

"За даними джерел, він також використовував морські безпілотники проти російського Чорноморського флоту і був заступником у підрозділі полковника Романа Червінського, який, за даними Washington Post, був "координатором" підриву трубопроводу "Північний потік", пише видання.

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Також одне з джерел стверджувало, що Вороніч був ініціатором засідки і вбивства 2015 року Олексія Мозгового, лідера угруповання "Призрак", проросійського угруповання на сході України.

Будь-який із цих зв'язків міг призвести до того, що він став ціллю росіян, повідомляють джерела.

Українські спецслужби також здійснили низку зухвалих убивств на території Росії офіцерів і пілотів, яких вони звинувачували у військових злочинах. Однак реакція України на вбивство Вороніча буде іншою, пообіцяв генерал-майор Віктор Ягун.

"Це буде того ж рівня, що й операція "Павутина"", - сказав він.

При цьому експерти прогнозують, що розвідувальна війна триватиме ще довго після закінчення бойових дій, і шпигуни розстрілюватимуть один одного на вулицях іноземних столиць.

"Росіяни шукатимуть українських агентів у Європі. Українці не захочуть вбивати російських агентів на території союзників, але, ймовірно, в Таїланді, Африці та подібних місцях", - сказав колишній агент СБУ Іван Ступак. "Ці вбивства триватимуть по всьому світу ще довгі роки".

Убивство полковника СБУ - що відомо

10 липня, агенти російських спецслужб убили співробітника СБУ в Голосіївському районі міста Києва. Близько дев'ятої години ранку чоловік підійшов до полковника СБУ Івана Вороніча та здійснив 5 прицільних пострілів із пістолета, після чого втік із місця злочину. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу.

У неділю, 13 липня, співробітники СБУ під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ скоїли це вбивство.

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