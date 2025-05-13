Жінку затримали під час передачі грошових коштів у сумі, обумовленій із "замовником" заздалегідь.

Мешканка Києва за $6 тисяч обіцяла військовозобов’язаному організувати фіктивний діагноз для уникнення військової служби, повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство з'ясувало, що чоловік розповів своїй знайомій про неможливість виїзду за кордон через свій військовозобов’язаний статус. Натомість жінка запропонувала йому "вихід" із ситуації. Вона переконала знайомого, що має зв’язки в одній з комунальних лікарень Києва та може домовитися про встановлення йому фіктивного діагнозу, зокрема, про нібито перенесений інсульт.

Документи із фіктивним діагнозом, за її словами, мали б допомогти чоловікові бути визнаним непридатним до військової служби та знятим з військового обліку.

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За свої "послуги" підозрювана попросила $6 тисяч. Правоохоронці затримали її одразу після отримання обумовленої суми.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, а так само надання неправомірної вигоди службовій особі або третій особі за її вимогою за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднані з вимаганням неправомірної вигоди). Її взяли під варту з можливістю внесення застави.

Слідство у справі триває. Наразі перевіряють причетність до цієї схеми інших осіб.

Мобілізація в Україні

Двоє жителів Закарпаття намагалися незаконно переправити через українсько-словацький кордон своїх земляків призовного віку, влившись у похоронну процесію воїна, який загинув на фронті.

Правопорушники навіть вивісили з вікна автомобіля, у якому везли порушників кордону, державний прапор. Але прикордонники зазначали, що хитрощі переправників було викрито.

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