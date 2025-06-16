31-річного волинянина доставили до лікарні без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою.

У Львівській області мобілізований отримав травму голови, випавши з кузова вантажівки під час перевезення на полігон.

Як повідомляє поліція Львівщини, 12 червня до правоохоронців надійшла інформація від медиків про пацієнта, доставленого в одну з львівських лікарень без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою.

За попередньої інформацією поліції, мобілізований 31-річний житель Волинської області отримав тілесні ушкодження, вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон.

Відео дня

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Тим часом у Волинському обласному ТЦК та СП спростували інформацію про нібито насильницьке доставлення громадянина до ТЦК та СП у місті Луцьк, яка шириться у мережі Інтернет.

Там зазначили, що 11 червня після встановлення належності чоловіка до військового обліку, його було направлено на проходження військово-лікарської комісії.

"Під час медичного огляду він відмовився ознайомлюватися з висновками та отримувати відповідні документи. У зв’язку з цим медичними працівниками складено акт (Форма №13) і оформлено супровідну документацію (Форма №4)", - йдеться у повідомленні.

В ТЦК та СП наголосили, що під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно.

"Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися. Інформація про використання газового балончика є недостовірною. Після завершення необхідних процедур чоловіка зарахували до навчального центру для проходження базової загальної військової підготовки", - запевнили у відомстві.

Інші інциденти з мобілізованими

На початку червня в мережі з’явилося відео, на якому зафіксовані заворушення мобілізованих в одному зі збірних пунктів Києва. У міському ТЦК пояснили, що це сталося під час підготовки до відправлення мобілізованих до навчальних центрів. На місце прибули правоохоронці, щоб забезпечити порядок та "унеможливити ескалацію конфліктів, які могли обернутися свавіллям".

11 червня у Харкові чоловік підпалив приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та втік. Згодом його затримали. Палієм виявився 29-річний харків’янин, раніше судимий за інші злочини.

З’ясувалося, що того дня чоловіка було запрошено до приміщення районного ТЦК для перевірки військово-облікових документів. Перебуваючи всередині установи, він скористався моментом, коли його дії ніхто не контролював, зачинився в одній із кімнат і запальничкою підпалив тканину. Йому оголошено про підозру.

Вас також можуть зацікавити новини: