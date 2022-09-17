Громадян, які підлягають загальній мобілізації, перевозили за 4,5 тис. дол.

На Одещині затримано трьох зловмисників, які незаконно переправляли чоловіків до Молдови.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що організував схему 26-річний мешканець області та залучив до неї спільників, зокрема і громадянина іншої країни. Зловмисники використовували гаражне приміщення як "перевалочну" базу. Там вони збирали охочих перетнути кордон та проводили попередній інструктаж. Після цього один із виконавців перевозив чоловіків повз офіційні пункти пропуску на територію Республіки Молдова. За надані послуги члени злочинної групи отримували 4,5 тис. дол. з однієї людини.

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Згідно з повідомленням, 15 вересня організатора та двох його спільників затримали під час спроби перевезти чотирьох "клієнтів" через державний кордон. За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання, у транспортних засобах та у гаражному приміщенні, де збирали чоловіків, поліцейські вилучили автомобілі, пістолет та рушницю з набоями до них, а також 5 тис. 850 дол та понад 60 000 грн.

Трьох учасників злочинної групи затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. На чотирьох "клієнтів" правоохоронці склали протоколи за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконний перетин чи спроба незаконного перетину державного кордону України).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Як повідомляв УНІАН, у Раді хочуть випускати чоловіків за кордон під щомісячний внесок.