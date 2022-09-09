Сусід розповів, що відносно дитини неодноразового вчиняли домашнє насильство.

На Одещині поліцейські почали розслідування за фактом катування хлопчика, якого саджали на ланцюг.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що вчора, 8 вересня, в ході моніторингу інтернет-мережі правоохоронці виявили відео, на якому малолітній хлопчик сидів на землі, прив’язаний за ногу до опори металевим ланцюгом.

Відео дня

Поліцейські встановили, що на відео семирічний хлопчик, який проживає у Березівському районі разом з рідною тіткою та її родиною, яка взяла опіку над племінником після смерті його батьків.

У поліції стверджують, що вказана родина на обліку Служби у справах дітей як така, що опинилась у складних життєвих обставинах, не перебуває. Раніше інформації щодо конфліктів у сім'ї або протиправних дій у відношенні дітей до органів поліції не надходило.

"Родина перебуває під соціальним супроводом держави, як опікунська, тому соціальні працівники разом із поліцейськими раніше відвідували вказану родину за місцем мешкання, родина мала належні умови для проживання та розвитку дітей", - стверджують у поліції.

Вчора в ході опитування правоохоронцями членів сім’ї та їхніх сусідів дядько хлопчика пояснив, що прив’язав його поки дружини не було вдома. Причина в тому, що нібито дитина робить шкоду, не слухається і тікає з дому. В той же час, зі слів сусіда, який зняв інцидент на телефон, він був свідком неодноразового вчинення домашнього насильства відносно дитини.

"Разом з тим, вказаний інцидент (саджання на ланцюг – УНІАН) мав місце у червні поточного року, однак сусід до поліції не звернувся, аргументуючи це тим, що не хотів псувати відносини з сусідами. Спільно зі службою у справах дітей було проведено оцінку рівня безпеки дитини та ухвалено рішення щодо вилучення хлопчика з родини. Зараз він тимчасово перебуває у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про подальшу долю хлопчика.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань поліцейські внесли відомості за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 126-1 (домашнє насильство), ч. 1 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього).

Поліцейськими проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин події, притягнення винних до відповідальності.

Учора в соціальних мережах з'явилося відео, де хлопчик сидить на вулиці на ланцюгу. За словами очевидців, дитину залишили прикутою у спеку на півдня. Сусіди пошкодували хлопчика, дали йому воду і кепку.

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