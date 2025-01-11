Через складні умови гірського шляху, засніженість та обледеніння схилів під'їзд техніки був ускладнений.

У суботу, 11 січня, у готелі на гірськолижному курорті Драгобрат у Карпатах спалахнула пожежа. Цю інформацію, що з'явилась у соцмережах, підтвердили в Головному управлінні ДСНС у Закарпатській області.

За даними користувачів мережі, пожежа ймовірно виникла через вибух балона з газом. При цьому людей з постраждалих від вогню готелів вдалося евакуювати. Водночас очевидці зазначили, що одного з відвідувачів готелю виносили з будівлі на ношах.

Рятувальники уточнили, що повідомлення про загорання в одному з готелів на території гірськолижного комплексу "Драгобрат" надійшло 11 січня о 12:20. Для ліквідації на місце було скеровано 2 одиниці техніки від державних пожежно-рятувальних частин м. Рахів та селища Ясіня, а також автомобіль штабний з м. Хуст.

"Адміністрація готелю та персонал евакуювали 20 відпочивальників та намагались вогнегасниками загасити полум’я. Також допомагали приборкати пожежу фахівці гірського пошуково-рятувального відділення с. Кваси, які чергують на Драгобраті", - йдеться у повідомленні.

В управлінні ДСНС уточнили, що через складні умови гірського шляху, засніженість та обледеніння схилів під'їзд техніки був ускладнений, тож пожежникам довелося прокладати рукавні лінії, аби подати воду:

"О 14:04 пожежу було локалізовано на площі 150 кв. м, та о 15:06 ліквідовано остаточно".

Причину пожежі та загальну суму збитків встановлять правоохоронці.

Інші інциденти у Карпатах

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині під час спуску з гори на лижах травмувала голову і загинула дитина. На місці події медики надавали хлопчику допомогу, проте, незважаючи на всі зусилля, він помер.

Вас також можуть зацікавити новини: