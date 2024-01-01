Скільки лижників "мобілізували" в перший день нового року, поки не відомо.

Співробітники Закарпатського ТЦК завітали на гірськолижний курорт "Драгобрат". Відповідні фото та відео поширилися мережею 1 січня.

"На гірськолижний курорт 1 січня приїхали співробітники ТЦК", – пише закарпатський журналіст Віталій Глагола.

На оприлюднених відео помітно, як озброєні автоматами люди у військовій формі спілкуються з відпочивальниками. Чи є вони справді представниками ТЦК та чи виписували комусь повістки – достеменно невідомо.

Закарпатський ОТЦК та СП на поточний момент ніяк не відреагував на появу в мережі цих фото та відео.

Мобілізація в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, Закарпатський ТЦК вже не вперше "творчо" підходить до питання роздачі повісток в регіоні. Так на початку грудня співробітники ТЦК завітали до тренажерних залів у Хусті та Мукачевому.

Також ми розповідали, що напередодні Нового Року навколо Києва почали з’являтися додаткові блокпости. Як пояснили у комендатурі Київської області, проводяться безпекові заходи, спрямовані на виявлення диверсантів та інших порушників закону.

При цьому військові визнали, що у разі виявлення на цих блокпостах ухилянтів, зокрема тих, хто не актуалізував свої облікові дані у ТЦК, їм теж можуть вручати повістки. Але масово усім вряд їх вручати не планують.

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