Служба безпеки затримала агента ФСБ в закритому підрозділі НАБУ.

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора викрили агентурне проникнення російської спецслужби до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Там повідомили, що за результатами комплексних заходів у Києві затримали співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2". Він шпигував для російської спецслужби.

Розслідування встановило, що підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони колишнього президента-втікача Віктора Януковича. У лютому 2014 року Іванцов допомагав Януковичу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму і був завербований ФСБ.

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Зазначається, що Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі фігурантом інформації, яка має обмежений доступ, колишньому заступнику керівника охорони Януковича. Серед іншого, як поінформували в СБУ, "кріт" збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції.

В СБУ кажуть, що персональну інформацію про потенційні "цілі", фігурант збирав в закритих базах даних правоохоронних органів України. За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку.

"Раніше співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі зазначили, що після документування злочинів "крота" СБУ та ОГП його затримали. У нього вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.

Наразі агенту РФ повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 1 ст. 111 (державна зрада);⁠ ⁠ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Більше новин про затримання в НАБУ

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали одного з керівників детективів НАБУ за підозрою у веденні бізнесу в Росії. Зокрема, викрито на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова".

За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ.

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