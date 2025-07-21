Розслідування, зокрема встановило, що він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Дагестану.

Правоохоронці затримали одного з керівників детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за підозрою у веденні бізнесу в Росії.

Як повідомили у Службі безпеки України (СБУ), СБУ та Офіс генерального прокурора "викрили на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова".

"За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ", - йдеться у повідомленні.

Так, розслідування встановило, що він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Росії (Республіка Дагестан).

Крім того, перевіряється інформація щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами та передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.

"За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії "ОПЗЖ" Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ, та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо", - йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування також встановлено, що батько Руслана Магамедрасулова - Сентябр Магамедрасулов має громадянство Росії, утім високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.

"Що стосується матері підозрюваного - Ірини Магамедрасулової, то вона проживає у Києві, але отримує пенсію у т. зв. ДНР і публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою. СБУ має докази, що у розмовах вона активно підтримує війну Путіна проти України та виправдовує воєнні злочини рашистів", - розповіли у СБУ.

У СБУ також зауважили, що попри те, що як один з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у місті Дніпро та відповідати за роботу у прифронтових регіонах, "він майже постійно перебував у Києві, а також нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенеріфе, де перебував декілька тижнів".

Так, наразі вирішується питання щодо повідомлення високопосадовцю НАБУ про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу ("пособництво державі-агресору").

Спецоперація щодо детективів НАБУ

Раніше джерела УНІАН в СБУ повідомили, що Служба та Офіс генерального прокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Відбувалася серія обшуків у різних регіонах України.

Зазначалося, що детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією та корупційні дії в інтересах олігархів.

За попередньою інформацією, було зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів НАБУ. "Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший - зрадив державу та вів незаконний бізнес з РФ, сьогодні його затримала СБУ", - повідомило джерело.

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