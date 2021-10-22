За словами нардепа Ярослава Юрчишина, зараз вона працює у своєму робочому кабінеті в парламенті.

Народний депутат Олександра Устінова після огляду лікарів повернулася до парламенту, але поки що не працює в сесійній залі.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН її колега по фракції "Голос" народний депутат України Ярослав Юрчишин.

Він розповів, що сьогодні зранку в будівлі парламенту на Устінову зверху на голову впала частина деталей кріплень дверей. Депутат зазначив, що "нічого надзвичайного", але є рана. Устінова вже повернулася до будівлі парламенту після огляду лікарів, які їй порадили "поки не брати участь в засіданнях, щоб не було запаморочення голови і не було серйозних ніяких наслідків".

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Він повідомив, що зараз вона працює у своєму робочому кабінеті в парламенті.

Юрчишин зазначив, що в цій ситуації виникає питання, яким чином використовуються кошти, якщо можуть відбуватися такі інциденти.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Верховній Раді на голову депутата від "Голосу" Олександри Устінової упав дверний засув.

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Автор: Надя Пришляк