Під мостом у момент падіння нікого не було. Його конструкція витримала таке навантаження.

У Києві біля станції метро Видубичі проводилися зйомки фільму. Під час процесу з Південного мосту впав кран з освітлювальною апаратурою. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

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Відомо, що через порушення правил безпеки, автокран перекинувся з мосту. На місце події прибули рятувальники КАРС і ще один кран, який врятував свого колегу.

Під мостом у момент падіння нікого не було. Його конструкція витримала таке навантаження.

Обставини надзвичайної події з'ясовує поліція. Про суму збитків нічого поки невідомо.

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Автор: Вікторія Гордієнко