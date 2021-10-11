У Києві біля станції метро Видубичі проводилися зйомки фільму. Під час процесу з Південного мосту впав кран з освітлювальною апаратурою. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
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Відомо, що через порушення правил безпеки, автокран перекинувся з мосту. На місце події прибули рятувальники КАРС і ще один кран, який врятував свого колегу.
Під мостом у момент падіння нікого не було. Його конструкція витримала таке навантаження.
Обставини надзвичайної події з'ясовує поліція. Про суму збитків нічого поки невідомо.
Аварія сталася на розв'язці Південного мосту