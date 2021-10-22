Нардеп Олександра Устинова розбила голову / фото Facebook / Ольга Стефанишина
У Верховній Раді на голову депутата від "Голосу" Олександри Устінової упав дверний засув.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила її колега по фракції Ольга Стефанишина.
"Ранок починається не з кави. А зі швидкої допомоги. Олександрі Устиновій на голову у Верховній Раді впав дверний засув. Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі", - написала вона.
Сама Устінова також опублікувала на своїй сторінці в Facebook фотографію, на якій видно, що у неї розбита голова.
"Коли ранок у Верховній Раді почався несподівано", - написала вона.
Раніше повідомлялося, що в Кременчуцькій міській лікарні померла 4-річна дівчинка, на яку впало дерево у дитсадку.