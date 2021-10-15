Постраждала пошкодувала, що не запакувала свою валізу перед тим як віддавати її в багаж.

Українську журналістку Юлію Забеліну обікрали в літаку українського лоукостера. З валізи пасажирки дістали золото і срібло. За словами постраждалої, вона не запаковувала свою валізу захисною плівкою, про що сильно пошкодувала.

Про інцидент Забеліна написала на своїй сторінці в Facebook.

Українка розповіла, що вона летіла лоукостером з Києва в Батумі. Після прибуття рейсу пасажирка помітила, що з її валізи зникли дорогоцінні прикраси.

"Bees Airline-Ukrainian low cost поясніть, як у мене з валізи пропали чудесним чином срібні сережки і золота прикраса? Вперше не запаковувала валізу і ось. Сережки були куплені на Криті та дуже улюблені. Чорт", - написала постраждала, вказавши назву компанії, літаком якої вона летіла.

Читайте такожНе мав права літати: на Житомирщині біля будинків розбився літак (фото, відео) У коментарях Забеліна зазначила, що крадіжка могла статися вже в Грузії, коли її валіза прибула в аеропорт. Однак користувачі пишуть, що в інциденті можуть бути винні співробітники київського аеропорту "Жуляни", бо там нібито часто трапляються подібні ситуації.

Український лоукостер, на який поскаржилася журналістка, поки що ніяк не коментував інцидент. Користувачі відзначили, що компанія може бути не винна, бо на крадіжках найчастіше трапляються співробітники аеропорту, діяльність яких перевізник ніяк не може контролювати.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що неадекватний пасажир літака влаштував скандал через маску. Його затримали в Києві, інцидент зняли на відео.

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Автор: Поліна Кузенко